Fête de l’Osier à l’Abbaye de Fontaine-Guérard Radepont
D714 Radepont Eure
Tarif : – –
Début : Samedi Samedi 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
2026-10-03
Qui a dit que la vannerie traditionnelle avait disparu ?
Tout au long du week-end, en lien et en alternance avec la grande fête de l’Osier présentée à Reilly (80 km de l’abbaye), fête bisannuelle de référence dans l’univers de la vannerie, des vanniers venus des quatre coins de France vous feront partager leur savoir-faire ancestral, de la plantation à la réalisation de magnifiques objets, au cœur du domaine de l’abbaye, site naturel et protégé où les moniales cultivaient l’osier dès le Moyen-Âge.
Présentation du magazine de tous les passionnés de vannerie Le lien Créatif.
Ateliers, animations, restauration, buvette et produits du terroir.
Accès à la Fête et visite libre de l’abbaye
– adulte 5€
– 7-17 ans 3€
– gratuit de 7 ans .
D714 Radepont 27380 Eure Normandie +33 6 86 08 04 67 fontaine-guerard@orange.fr
