Fête de l’Osier à l’Abbaye de Fontaine-Guérard Radepont

Fête de l’Osier à l’Abbaye de Fontaine-Guérard

D714 Radepont Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 10:30:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Qui a dit que la vannerie traditionnelle avait disparu ?

Tout au long du week-end, en lien et en alternance avec la grande fête de l’Osier présentée à Reilly (80 km de l’abbaye), fête bisannuelle de référence dans l’univers de la vannerie, des vanniers venus des quatre coins de France vous feront partager leur savoir-faire ancestral, de la plantation à la réalisation de magnifiques objets, au cœur du domaine de l’abbaye, site naturel et protégé où les moniales cultivaient l’osier dès le Moyen-Âge.

Présentation du magazine de tous les passionnés de vannerie Le lien Créatif.

Ateliers, animations, restauration, buvette et produits du terroir.

Accès à la Fête et visite libre de l’abbaye

– adulte 5€

– 7-17 ans 3€

– gratuit de 7 ans .

D714 Radepont 27380 Eure Normandie +33 6 86 08 04 67 fontaine-guerard@orange.fr

