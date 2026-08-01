Fête de Loulle Loulle
dimanche 9 août 2026 · Loulle
Informations pratiques
Loulle
Fête de Loulle
Loulle Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 14:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Nouveauté les Loulle’ympiades.
Venez par équipe vous défier avec des jeux d’adresse, des défis sportifs et des épreuves de réflexion 10€/équipe
Un stand de maquillage sera mis en place pour petits et grands.
Petite restauration et buvette.
La fête se poursuivra le soir pour un repas champêtre, suivie du bal avec Pair Larbour. .
Loulle 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 29 33 02
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English : Fête de Loulle
L’événement Fête de Loulle Loulle a été mis à jour le 2026-07-30 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA