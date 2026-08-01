Informations pratiques

Loulle

Fête de Loulle

Loulle Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 14:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Nouveauté les Loulle’ympiades.

Venez par équipe vous défier avec des jeux d’adresse, des défis sportifs et des épreuves de réflexion 10€/équipe

Un stand de maquillage sera mis en place pour petits et grands.

Petite restauration et buvette.

La fête se poursuivra le soir pour un repas champêtre, suivie du bal avec Pair Larbour. .

Loulle 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 29 33 02

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English : Fête de Loulle

L’événement Fête de Loulle Loulle a été mis à jour le 2026-07-30 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA