Fête de l’Ours à Prats de Mollo La Preste Place d’Armes Prats-de-Mollo-la-Preste

Fête de l’Ours à Prats de Mollo La Preste Dimanche 22 février 2026, 10h00 Place d’Armes Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-22T10:00:00 – 2026-02-22T18:00:00

Fin : 2026-02-22T10:00:00 – 2026-02-22T18:00:00

Prats de Mollo La Preste

Au cœur des murailles du Fort Lagarde, trois garçons, revêtus d’une peau de mouton, s’enduisent le visage et les bras d’huile mélangée à du noir de fumée. Escortés de leurs chasseurs, les « ours » descendent dans la ville et marquent de leur empreinte tous ceux qui se trouvent à leur portée avec une préférence marquée pour les jeunes filles… En fin de journée, les barbiers, tout de blanc vêtus, les enchaînent au prix d’une lutte féroce et procèdent à un rasage symbolique redonnant ainsi forme humaine à ces êtres sauvages, héritiers des croyances et des légendes pyrénéennes. Chacun aura sur le visage l’empreinte du plantigrade et celle d’une des plus anciennes traditions carnavalesques.

Christelle Nau

Place d’Armes 66230 Prats-de-Mollo-la-Preste Prats-de-Mollo-la-Preste 66230 Place d’Armes Pyrénées-Orientales Occitanie Présence de parking

Prats de Mollo La Preste

©