FETE DE L’OURS

Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

2026-02-01

10H30 Trobada dels Caçaires , de la Roseta et du Trappeur dans les rues du village

11H00 Passation de la patte de l’Ours Placette d’Amont

11H30 Sardanes avec la Cobla Principal del Rosselló Placette d’Amont

12H30 Repas des chasseurs Pl…

Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 11 99

English :

10H30 Trobada dels Caçaires , de la Roseta et du Trappeur in the village streets

11H00 Passing of the Bear’s paw Placette d’Amont

11:30 Sardanes with the Cobla Principal del Rosselló Placette d’Amont

12H30 Hunters’ meal Pl…

L’événement FETE DE L’OURS Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2025-12-01 par BIT DE ARLES SUR TECH