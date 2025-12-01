FETE DE L’OURS Arles-sur-Tech
FETE DE L’OURS Arles-sur-Tech dimanche 1 février 2026.
FETE DE L’OURS
Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01 09:00:00
fin : 2026-02-01 17:00:00
Date(s) :
2026-02-01
10H30 Trobada dels Caçaires , de la Roseta et du Trappeur dans les rues du village
11H00 Passation de la patte de l’Ours Placette d’Amont
11H30 Sardanes avec la Cobla Principal del Rosselló Placette d’Amont
12H30 Repas des chasseurs Pl…
Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 11 99
English :
10H30 Trobada dels Caçaires , de la Roseta et du Trappeur in the village streets
11H00 Passing of the Bear’s paw Placette d’Amont
11:30 Sardanes with the Cobla Principal del Rosselló Placette d’Amont
12H30 Hunters’ meal Pl…
L’événement FETE DE L’OURS Arles-sur-Tech a été mis à jour le 2025-12-01 par BIT DE ARLES SUR TECH