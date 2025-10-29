Fête de l’ours au musée de la chasse et de la nature Musée de la chasse et de la nature Paris

Fête de l’ours au musée de la chasse et de la nature Musée de la chasse et de la nature Paris mercredi 29 octobre 2025.

Un son et lumière par Les Fantômes

Le collectif imagine un mapping monumental sur les façades du musée.

Respiration, battement, disparition : une expérience sensorielle où la lumière devient peau et la matière, mémoire.

DJ Set électro-inspiré avec Grand Bleu et Radio FG

Entre électro-pop et mélodie techno, Grand Bleu sculpte des paysages sonores puissants et sensibles.

Une artiste engagée pour la diversité, qui invite à danser dans un territoire vibrant.

Performances aériennes avec la compagnie ADE

La compagnie investit les espaces du musée pour célébrer la puissance du vivant.

Entre danse contemporaine et performance écoféministe, l’ours devient symbole de métamorphose et de coexistence.

Projection du film We used to be wild de Sophia Mainka

Tourné au cœur du musée, ce film expérimental explore la frontière entre humain et animal, domination et vulnérabilité.

Une traversée poétique et troublante.

Et d’autres surprises…

Dont une visite à la bougie des salles mythiques du musée, menée par les étudiants de l’École du Louvre.

Une expérience nocturne à vivre au plus près des œuvres et des esprits du lieu.

Un service de restauration et de bar sera proposé (payant).

Rugissez, grognez, transformez-vous… Pour célébrer l’entrée de l’ours en hibernation, le musée s’embrase d’ombres, de sons et de lumières. Venez célébrer l’entrée de cet ursidé dans la nuit, le mercredi 29 octobre de 19h à minuit.

Le mercredi 29 octobre 2025

de 19h00 à 00h00

payant

Tarifs : 25€, réservation obligatoire (pas de vente sur place)

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-29T20:00:00+01:00

fin : 2025-10-29T01:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-29T19:00:00+02:00_2025-10-29T00:00:00+02:00

Musée de la chasse et de la nature 60, rue des Archives 75003 Paris

https://www.chassenature.org/rendez-vous/fete-de-l-ours