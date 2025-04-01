Fête de l’Ours de Saint Laurent de Cerdans Rue de la Sort, Saint-Laurent-de-Cerdans Saint-Laurent-de-Cerdans

Fête de l’Ours de Saint Laurent de Cerdans Dimanche 1 mars 2026, 10h00 Rue de la Sort, Saint-Laurent-de-Cerdans Pyrénées-Orientales

Fête rituelle et ancestrale des festivités de carnaval de St Laurent, elle s’organise autour d’une véritable peau d’ours revêtue par un jeune du village. Aidé par une foule immense déguisée en chasseurs, l’ours est attrapé et enchainé par le montreur « el menaire » qui ira de place en place pour déclamer son discours, au son des musiques traditionnelles. « Monaca », « escalfador », « botifarrons », « brouette » … autant de personnages emblématiques qui animent le défilé et contribuent à la légende. Au cours d’une cérémonie finale, la bête sera rasée et retrouvera son aspect humain… !

Rue de la Sort, Saint-Laurent-de-Cerdans Pyrénées-Orientales Occitanie

