Fête de Lunac 2026 Lunac
Fête de Lunac 2026 Lunac vendredi 22 mai 2026.
Lunac
Fête de Lunac 2026
Lunac Aveyron
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Repas du dimanche soir Aligot Veau d’Aveyron
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-22
L’édition 2026 de la Fête à Lunac aura lieu pour le week-end de la pentecôte !
Le comité est heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition pleine de surprises ! Le programme de la fête est enfin disponible concerts, animations, soirées endiablées… il y en aura pour tous les goûts ! Préparez-vous à vivre des moments inoubliables du vendredi 22 mai au lundi 25 mai. Découvrez vite tout ce qui vous attend !
Vendredi 22 mai
-19h30 Marché gourmand des producteurs animé par Esta’Fête
Samedi 23 mai
-16h00 Show de vélo Bike Art
-19h30 Apéro-Grillades animé par Jacquelyne’s Band
-22h00 Soirée animée par Les Des Accordés et Mélomix
Dimanche 24 mai
-8h00 Déjeuner aux Tripoux
-9h00 Randonnée moto
-11h30 Vin d’honneur
-20h30 Repas Aligot Veau d’Aveyron avec animation par le cabaret des 2 Enchanteurs
Lundi 25 mai
-7h00/17h00 Brocante (inscriptions chateaulunac@gmail.com)
-8h00 Randonnée pédestres à l’Hom 8km ou 14km (inscriptions 06.87.09.87.37 06.71.17.72.64)
-8h30 Randonnée Vélo Nouveau parcours 55km ou 74km (inscriptions 06.13.65.20.87)
-12h00 Repas (Apportez vos couverts)
-14h00 Concours de pétanque Doublette (10€ par équipe)
Réservations du repas de dimanche par SMS au 07.68.65.53.77 ou 06.49.26.57.01 (Adultes 18€ Enfants -12ans 10€)
+ Manèges tout le week-end 18 .
Lunac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 49 26 57 01 lunac.comite@gmail.com
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English :
The 2026 edition of the Fête à Lunac will take place on Pentecost weekend!
L’événement Fête de Lunac 2026 Lunac a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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- Brocante de Lunac Lunac 25 mai 2026