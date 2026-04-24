Lunac

Fête de Lunac 2026

Lunac Aveyron

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Repas du dimanche soir Aligot Veau d’Aveyron

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-22

L’édition 2026 de la Fête à Lunac aura lieu pour le week-end de la pentecôte !

Le comité est heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition pleine de surprises ! Le programme de la fête est enfin disponible concerts, animations, soirées endiablées… il y en aura pour tous les goûts ! Préparez-vous à vivre des moments inoubliables du vendredi 22 mai au lundi 25 mai. Découvrez vite tout ce qui vous attend !

Vendredi 22 mai

-19h30 Marché gourmand des producteurs animé par Esta’Fête

Samedi 23 mai

-16h00 Show de vélo Bike Art

-19h30 Apéro-Grillades animé par Jacquelyne’s Band

-22h00 Soirée animée par Les Des Accordés et Mélomix

Dimanche 24 mai

-8h00 Déjeuner aux Tripoux

-9h00 Randonnée moto

-11h30 Vin d’honneur

-20h30 Repas Aligot Veau d’Aveyron avec animation par le cabaret des 2 Enchanteurs

Lundi 25 mai

-7h00/17h00 Brocante (inscriptions chateaulunac@gmail.com)

-8h00 Randonnée pédestres à l’Hom 8km ou 14km (inscriptions 06.87.09.87.37 06.71.17.72.64)

-8h30 Randonnée Vélo Nouveau parcours 55km ou 74km (inscriptions 06.13.65.20.87)

-12h00 Repas (Apportez vos couverts)

-14h00 Concours de pétanque Doublette (10€ par équipe)

Réservations du repas de dimanche par SMS au 07.68.65.53.77 ou 06.49.26.57.01 (Adultes 18€ Enfants -12ans 10€)

+ Manèges tout le week-end 18 .

Lunac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 49 26 57 01 lunac.comite@gmail.com

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English :

The 2026 edition of the Fête à Lunac will take place on Pentecost weekend!

L’événement Fête de Lunac 2026 Lunac a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)