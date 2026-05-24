Ciboure

Fête de l’Untxin

Place Koxe Arbiza Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Buvette et stands de restauration proposés par le comité des fêtes. Animations musicales et DJ enflammera la place Koxe Arbiza, transformée à l’occasion en piste de danse . .

Place Koxe Arbiza Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdeciboure@gmail.com

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English : Fête de l’Untxin

L’événement Fête de l’Untxin Ciboure a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque