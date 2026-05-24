Fête de l’Untxin Ciboure
Fête de l’Untxin Ciboure samedi 1 août 2026.
Ciboure
Fête de l’Untxin
Place Koxe Arbiza Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 18:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Buvette et stands de restauration proposés par le comité des fêtes. Animations musicales et DJ enflammera la place Koxe Arbiza, transformée à l’occasion en piste de danse . .
Place Koxe Arbiza Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdeciboure@gmail.com
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English : Fête de l’Untxin
L’événement Fête de l’Untxin Ciboure a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme Pays Basque
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