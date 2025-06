Fête de l’Urrunarrak Salle Polyvalente Iturbidea Urrugne 5 juillet 2025 09:00

Fête de l’Urrunarrak Salle Polyvalente Iturbidea Chemin d’Aguerremborda Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-07-05 09:00:00

fin : 2025-07-05

2025-07-05

9h rencontres sportives des sections

10h marche sport santé

10h30 assemblée générale

12h apéritif et récompense des joueurs et dirigeants de l’année

13h30 Repas Zikiro à la salle Ithurbidea

20h animation musicale au bourg

Repas et soirée animée par DJ Daniel et Kanta Urruñarrak. .

