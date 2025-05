Fête de l’Yggdrasil – Courbiac, 14 juin 2025 10:00, Courbiac.

Lot-et-Garonne

Fête de l’Yggdrasil 232 chemin de la Forêt Indigo Courbiac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-06-14 21:00:00

2025-06-14

2025-06-15

Organisé par l’asso La Forêt Indigo, avec 9 Mondes dédiés au bien être.

Plus de 150 activités par jour pour toute la famille et vos animaux.

Ateliers, conférence, animations, déambulations, bibliothèque, cérémonies gratuites, etc.

Restau végé bio, alcool non autorisé.

Tombola plus de 1200€ de lots.

Neuf mondes dont, celui du bien-être intérieur, le monde du corps et de l’esprit où l’on pourra trouver des thérapies alternatives, le monde du bien-être extérieur avec des éléments de couture, bijoux, tatouage, le monde des enfants avec atelier de sophrologie, massage des bébés, le monde végétal et minéral, etc.

Retrouvez le programme sur https://www.laforetindigo.com/f%C3%AAte-de-l-yggdrasil/

Restauration végétarienne bio, alcool non autorisé. Auberge espagnole le samedi soir.

Super tombola avec plus de 1200€ de lots à gagner.

Deux parkings à disposition. .

232 chemin de la Forêt Indigo

Courbiac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 52 80 05

English :

Organized by La Forêt Indigo, with 9 Worlds dedicated to well-being.

Over 150 activities a day for the whole family and your pets.

Workshops, conferences, animations, walks, library, free ceremonies, etc.

Organic vegan restaurant, no alcohol allowed.

Tombola with over 1,200? prizes.

German : Fête de l’Yggdrasil

Organisiert von der Organisation La Forêt Indigo, mit 9 Welten, die dem Wohlbefinden gewidmet sind.

Mehr als 150 Aktivitäten pro Tag für die ganze Familie und Ihre Haustiere.

Workshops, Konferenzen, Animationen, Umzüge, Bibliothek, kostenlose Zeremonien, etc.

Vegetarisches Bio-Restaurant, kein Alkohol erlaubt.

Tombola mit über 1200?

Italiano :

Organizzato dall’associazione La Forêt Indigo, con 9 Mondi dedicati al benessere.

Oltre 150 attività al giorno per tutta la famiglia e i vostri animali domestici.

Laboratori, conferenze, intrattenimento, passeggiate, biblioteca, cerimonie gratuite, ecc.

Ristorante biologico vegano, senza alcolici.

Tombola con oltre 1.200 premi.

Espanol :

Organizado por la asociación La Forêt Indigo, con 9 Mundos dedicados al bienestar.

Más de 150 actividades diarias para toda la familia y sus mascotas.

Talleres, conferencias, animaciones, paseos, biblioteca, ceremonias gratuitas, etc.

Restaurante vegano ecológico, sin alcohol.

Tómbola con más de 1.200? en premios.

L’événement Fête de l’Yggdrasil Courbiac a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Fumel Vallée du Lot