Informations pratiques

Malans

Fête de Malans

Place du village Malans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Fête patronale de Malans. Concert le samedi soir avec le groupe MRV, puis bal avec La Rochette. Le dimanche course de caisse à savons, animations pour enfants dont le manège gratuit. En soirée repas dansant avec Julien Locatelli puis Bal avec La Rochette. Tout le weekend, buvette, repas et petite restauration. .

Place du village Malans 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête de Malans

L’événement Fête de Malans Malans a été mis à jour le 2026-07-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)