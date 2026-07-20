Fête de Malans Malans
samedi 1 août 2026 · Malans
Informations pratiques
Malans
Fête de Malans
Place du village Malans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Fête patronale de Malans. Concert le samedi soir avec le groupe MRV, puis bal avec La Rochette. Le dimanche course de caisse à savons, animations pour enfants dont le manège gratuit. En soirée repas dansant avec Julien Locatelli puis Bal avec La Rochette. Tout le weekend, buvette, repas et petite restauration. .
Place du village Malans 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête de Malans
L’événement Fête de Malans Malans a été mis à jour le 2026-07-20 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)