Fête de Martin Plage Rue de Martin Plage Plérin

Fête de Martin Plage samedi 2 août 2025 19:00:00.

Rue de Martin Plage Martin plage Plérin

Début : 2025-08-02 19:00:00

fin : 2025-08-02 23:00:00

2025-08-02

Les Ouf du Dyjau…Une bande de joyeux matelots faisant escale pour jouer lors des festivals ou les fêtes maritimes de la région et d’ailleurs font escale à Martin plage. Ils mélangent les instruments traditionnels (guitare, accordéon, violon) aux instruments plus exotiques (ukulélé, dulcitar, diddley bass) pour apporter plus de richesse sonore. Ils interprètent avec leur cœur et leur bonne humeur, un répertoire composé de chants de mer, de chants de travail, de manière authentique et dynamique, le tout dans une ambiance festive !

Restauration et buvette sur place. .

Rue de Martin Plage Martin plage Plérin 22190 Côtes-d'Armor Bretagne

