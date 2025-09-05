Fête de Moncade Rue Moncade Orthez

Fête de Moncade Rue Moncade Orthez vendredi 5 septembre 2025.

Fête de Moncade

Rue Moncade Château Moncade Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-05

2025-09-05

Soirée d’ouverture, apéro tapas animée par les DJ orthéziens Aquamass. .

Rue Moncade Château Moncade Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 84 69 69 comite.fetesmoncade@gmail.com

