Fête de Moncade Rue Moncade Orthez

Fête de Moncade samedi 6 septembre 2025.

Rue Moncade Château Moncade Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 EUR

Tarif de base plein tarif

2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Déjeuner à la fourchette oeufs, ventrèche, gras double, fromage, café.

12h30 Repas banquet préparé par les chefs orthéziens.

15h Initiation cirque animée par l’école du cirque des Capucins.

17h Théâtre « Macbeth » par la troupe « Le chemin des comédiens ».

19h Concert de clôture avec Buen Rollito. .

Rue Moncade Château Moncade Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 84 69 69 comite.fetesmoncade@gmail.com

