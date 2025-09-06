Fête de Moncade Rue Moncade Orthez
Rue Moncade Château Moncade Orthez Pyrénées-Atlantiques
Déjeuner à la fourchette oeufs, ventrèche, gras double, fromage, café.
12h30 Repas banquet préparé par les chefs orthéziens.
15h Initiation cirque animée par l’école du cirque des Capucins.
17h Théâtre « Macbeth » par la troupe « Le chemin des comédiens ».
19h Concert de clôture avec Buen Rollito. .
Rue Moncade Château Moncade Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 84 69 69 comite.fetesmoncade@gmail.com
