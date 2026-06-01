Montbazin

FETE DE MONTBAZIN

Montbazin Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Du 26 au 28 juin, Montbazin vibrera au rythme de sa fête locale avec trois jours d’animations, de convivialité et de traditions.

Du 26 au 28 juin, Montbazin vibrera au rythme de sa fête locale avec trois jours d’animations, de convivialité et de traditions.

Feu de la Saint-Jean, fanfare, toro piscine, abrivado et autres animations taurines proposées par le Club Taurin Lou Bazin Biou seront au programme de ce week-end festif.

Le jardin public accueillera chaque soir une programmation musicale pour prolonger les festivités.

Venez nombreux ! .

Montbazin 34560 Hérault Occitanie +33 4 67 78 72 02 mairie@montbazin.fr

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English :

From June 26 to 28, Montbazin will come alive with its local festival, featuring three days of entertainment, camaraderie, and traditions.

L’événement FETE DE MONTBAZIN Montbazin a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau