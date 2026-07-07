FÊTE DE MONTÉGUT LAURAGAIS Montégut-Lauragais
mardi 7 juillet 2026 · Montégut-Lauragais
Informations pratiques
Montégut-Lauragais
FÊTE DE MONTÉGUT LAURAGAIS
VILLAGE Montégut-Lauragais Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-07
Venez faire la fête à Montegut-Lauragais !
Au programme
Mardi 7 juillet
21h Concours de belote
Jeudi 9 juillet
21h Super loto
6 cartons pleins 20 quines et quines à suivre 1500€ de bon d’achats
Vendredi 10 juillet
19h Apéro grillade animé par Tété & Toto
22h Bal avec l’orchestre RZPOP
Samedi 11 juillet
14h Pétanque en doublette (4parties)
20h Paella géante
Inscription avant le dimanche 5 juillet, 22€ /adultes (10€ pour les enfants de moins de 12 ans)
22h30 Bal disco avec LITTLESTAR
Dimanche 12 juillet
14h Pétanque en doublette (4 parties)
20h -Cuisse de veau à la broche
Inscription au 06 89 89 49 33
20€ /adulte (10€ pour les enfants de moins de 12 ans)
22h Bal avec l’orchestre ACROPOLE
23h Feu d’artifice .
VILLAGE Montégut-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 02 58
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English :
Come celebrate in Montegut-Lauragais!
L’événement FÊTE DE MONTÉGUT LAURAGAIS Montégut-Lauragais a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE