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AGENDA · Montégut-Lauragais

FÊTE DE MONTÉGUT LAURAGAIS Montégut-Lauragais

mardi 7 juillet 2026 · Montégut-Lauragais

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Adresse
VILLAGE
Ville
31540 Montégut-Lauragais
Département
Haute-Garonne
Tarif

Montégut-Lauragais

FÊTE DE MONTÉGUT LAURAGAIS

VILLAGE Montégut-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-07

Venez faire la fête à Montegut-Lauragais !
Au programme

Mardi 7 juillet
21h Concours de belote

Jeudi 9 juillet
21h Super loto
6 cartons pleins 20 quines et quines à suivre 1500€ de bon d’achats

Vendredi 10 juillet
19h Apéro grillade animé par Tété & Toto
22h Bal avec l’orchestre RZPOP

Samedi 11 juillet
14h Pétanque en doublette (4parties)
20h Paella géante
Inscription avant le dimanche 5 juillet, 22€ /adultes (10€ pour les enfants de moins de 12 ans)
22h30 Bal disco avec LITTLESTAR

Dimanche 12 juillet
14h Pétanque en doublette (4 parties)
20h -Cuisse de veau à la broche
Inscription au 06 89 89 49 33
20€ /adulte (10€ pour les enfants de moins de 12 ans)
22h Bal avec l’orchestre ACROPOLE
23h Feu d’artifice   .

VILLAGE Montégut-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 02 58 

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English :

Come celebrate in Montegut-Lauragais!

L’événement FÊTE DE MONTÉGUT LAURAGAIS Montégut-Lauragais a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE