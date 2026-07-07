Informations pratiques

Montégut-Lauragais

FÊTE DE MONTÉGUT LAURAGAIS

VILLAGE Montégut-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-07

Venez faire la fête à Montegut-Lauragais !

Au programme

Mardi 7 juillet

21h Concours de belote

Jeudi 9 juillet

21h Super loto

6 cartons pleins 20 quines et quines à suivre 1500€ de bon d’achats

Vendredi 10 juillet

19h Apéro grillade animé par Tété & Toto

22h Bal avec l’orchestre RZPOP

Samedi 11 juillet

14h Pétanque en doublette (4parties)

20h Paella géante

Inscription avant le dimanche 5 juillet, 22€ /adultes (10€ pour les enfants de moins de 12 ans)

22h30 Bal disco avec LITTLESTAR

Dimanche 12 juillet

14h Pétanque en doublette (4 parties)

20h -Cuisse de veau à la broche

Inscription au 06 89 89 49 33

20€ /adulte (10€ pour les enfants de moins de 12 ans)

22h Bal avec l’orchestre ACROPOLE

23h Feu d’artifice .

VILLAGE Montégut-Lauragais 31540 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 83 02 58

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English :

Come celebrate in Montegut-Lauragais!

L’événement FÊTE DE MONTÉGUT LAURAGAIS Montégut-Lauragais a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE