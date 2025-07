Fête de Monteils Monteils

Concert, repas traditionnel et bien d’autres activités à Monteils pour fêter les 100 ans de la fête!

Jeudi 7 Août :

. 20h théâtre en plein air au Couderc avec « Rose des Sens » Déborah Labro.

Vendredi 8 Août :

. 19h marché de producteurs animé par Christine Demichelis suivi de Smile.

Samedi 9 Août :

. 14h jeux inter-villages au Couderc, équipe de max 8 pers. (Beer-pong géant, tir à la corde, parcours du combattant, dégustation, ventre glisse…)

. 15h quine en plein air au Couderc

. 21h Apéro animé par le groupe Simalex

. 23h bal disco Galac-Xy Podium

Restauration sur place (8€) Saucisse ou merguez / frites / glace

Dimanche 10 Août :

. 10h Messe au Couderc suivi du dépôt de gerbes au monument aux morts (à l’église en cas de mauvais temps)

. 14h30 concours amical de pétanque en doublette organisé par le Club de pétanque de Monteils

. 19h Séance danse avec accordéoniste

. 20h30 repas champêtre (salade composée / Aligot / confit de canard / brochette de fromage / café gourmand) puis bal musette animé par Sylvie Nauges suivi de Fleur Sauvage.

Lundi 11 Août :

. 19h apéro animé par Los Goupils

. 20h30 repas traditionnel (soupe au fromage / melon / jambon / fromage / tarte aux pommes / café) suivi de HTAG (variété française et internationale, pop rock, rétro, jazz..)

Monteils 12200 Aveyron Occitanie +33 6 13 25 13 68

English :

Concert, traditional meal and many other activities in Monteils to celebrate the festival’s 100th anniversary!

German :

Konzert, traditionelles Essen und viele andere Aktivitäten in Monteils, um das 100-jährige Jubiläum des Festes zu feiern!

Italiano :

Concerto, pasto tradizionale e molte altre attività a Monteils per celebrare i 100 anni della festa!

Espanol :

Concierto, comida tradicional y muchas otras actividades en Monteils para celebrar los 100 años de la fiesta

