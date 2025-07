Fête de Mouret! Mouret

Mouret Aveyron

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-24

2025-08-23

Fête de Mouret sur le week-end du 23 24 août!

Samedi 23 août

19h30 Moules frites, soirée animée par le duo La Purée suivi de Lol le trio,

Dimanche 24 août:

8h00 Déjeuner traditionnel

14h30 Concours de pétanque amateur

20h00 Repas Mouretois Suprême de poulet sauce poulet et patates Mourétoises (résa 07 85 36 99 13 ou sur place avant 17h) .

Mouret 12330 Aveyron Occitanie +33 7 82 85 62 57

English :

Mouret Festival on the weekend of August 23 24!

German :

Mouret-Fest am Wochenende vom 23. bis 24. August!

Italiano :

Festival Mouret nel weekend del 23-24 agosto!

Espanol :

Festival Mouret el fin de semana del 23 y 24 de agosto

