Fête de Murtin et Bogny Murtin-et-Bogny Ardennes

2025-08-02

2025-08-03

2025-08-02

Soirée animée par l'orchestre Anthracite de12h à 13h et de 19h à 21h30Manèges, stands forains 15h balades à poneys

Murtin-et-Bogny 08150 Ardennes Grand Est +33 7 86 59 73 00

Evening entertainment by the Anthracite orchestra from 12pm to 1pm and 7pm to 9:30pmFairground rides and stalls 3pm pony rides

Abendunterhaltung mit dem Orchester Anthracite von 12 bis 13 Uhr und von 19 bis 21.30 UhrFahrgeschäfte, Schaustellerbuden 15 Uhr Ponyreiten

Intrattenimento serale a cura dell'orchestra Anthracite dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 19.00 alle 21.30Giostre e bancarelle del Luna Park Ore 15.00 giostre con i pony

Animación nocturna a cargo de la orquesta Anthracite de 12:00 a 13:00 y de 19:00 a 21:30. Atracciones y puestos en el recinto ferial. 15:00. Paseos en poni

L'événement Fête de Murtin et Bogny Murtin-et-Bogny a été mis à jour le 2025-06-23 par Ardennes Tourisme