FÊTE DE MUSIQUE Prémian
FÊTE DE MUSIQUE Prémian samedi 20 juin 2026.
Prémian
FÊTE DE MUSIQUE
Prémian Hérault
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Soirée animée par Trium
Buvette et restauration sur place
Soirée animée par Trium
Buvette et restauration sur place .
Prémian 34390 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An evening hosted by Trium
Refreshments and food available on site
L’événement FÊTE DE MUSIQUE Prémian a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC
À voir aussi à Prémian (Hérault)
- CONCERT RESTITUTION DES ATELIERS MUSIQUE Prémian 19 juin 2026
- MARCHÉ NOCTURNE Prémian 21 juillet 2026
- MARCHÉ NOCTURNE Prémian 4 août 2026