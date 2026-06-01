Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FÊTE DE MUSIQUE Prémian

FÊTE DE MUSIQUE Prémian samedi 20 juin 2026.

Ville : 34390 Prémian

Département : Hérault

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : 12 12

Prémian

FÊTE DE MUSIQUE

Prémian Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Soirée animée par Trium

Buvette et restauration sur place
Soirée animée par Trium

Buvette et restauration sur place   .

Prémian 34390 Hérault Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening hosted by Trium

Refreshments and food available on site

L’événement FÊTE DE MUSIQUE Prémian a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC

À voir aussi à Prémian (Hérault)