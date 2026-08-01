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AGENDA · Myon

Fête de Myon Place de la Mairie Myon

samedi 22 août 2026 · Place de la Mairie · Myon

Fête de Myon Place de la Mairie Myon

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Lieu
Place de la Mairie
Adresse
Centre du Village
Ville
25440 Myon
Département
Doubs
Tarif

Myon

Fête de Myon

Place de la Mairie Centre du Village Myon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-22

Myon vous donne rendez-vous pour faire la fête !
Au programme du samedi repas champêtre du soir suivi d’un bal.
Au programme du dimanche animations, conférences, exposition, tombola, brasero…
On vous attends nombreux pour partager des moments conviviales en famille ou entre amis !   .

Place de la Mairie Centre du Village Myon 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 29 20 64 

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English : Fête de Myon

L’événement Fête de Myon Myon a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON