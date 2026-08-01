Fête de Myon Place de la Mairie Myon

Informations pratiques

Myon

Fête de Myon

Place de la Mairie Centre du Village Myon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-22

Myon vous donne rendez-vous pour faire la fête !

Au programme du samedi repas champêtre du soir suivi d’un bal.

Au programme du dimanche animations, conférences, exposition, tombola, brasero…

On vous attends nombreux pour partager des moments conviviales en famille ou entre amis ! .

Place de la Mairie Centre du Village Myon 25440 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 29 20 64

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English : Fête de Myon

L’événement Fête de Myon Myon a été mis à jour le 2026-08-07 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON