Fête de Narcastet Narcastet 5 juillet 2025 10:00

Pyrénées-Atlantiques

Fête de Narcastet Salle des fêtes Narcastet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-05 00:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Le comité d’animations de Narcastet vous invite pour la fête du village !

Programme

10h-12h Olypiads pour les enfants (inscriptions gratuites sur le Facebook du comité)

12h Repas

Menu adulte Melon et serrano / Poulet Basquaise, patates persillées / Assiette de fromage / Verre de vin / Dessert chocolat ou fruis rouge / Café

Menu enfant Nuggets frites / Dessert

14h 17h Initiation poney avec la participation du centre équestre « 1.2.3 soleil »

14h 19h Activités pour petits et grands (châteaux gonflables, pétanque, musique et buvette)

19h 22h Restauration sur place (foodtruck à pizzas)

22h 00h Bal avec podium .

Salle des fêtes

Narcastet 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 89 18 09 comite.narcastet@gmail.com

