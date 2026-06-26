Fête de Nature et Patrimoine au Port Martin Hénon dimanche 23 août 2026.

Hénon

Fête de Nature et Patrimoine au Port Martin

Hénon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:30:00

fin : 2026-08-23 13:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Une messe aura lieu suivie d’un apéritif avec une vente de gâteaux. Au profit de l’association Nature et Patrimoine qui entretien et restaure le patrimoine communal. .

Hénon 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 15 52 25 41

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English :

L’événement Fête de Nature et Patrimoine au Port Martin Hénon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor