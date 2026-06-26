Fête de Nature et Patrimoine au Port Martin Hénon
Fête de Nature et Patrimoine au Port Martin Hénon dimanche 23 août 2026.
Hénon
Fête de Nature et Patrimoine au Port Martin
Hénon Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:30:00
fin : 2026-08-23 13:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Une messe aura lieu suivie d’un apéritif avec une vente de gâteaux. Au profit de l’association Nature et Patrimoine qui entretien et restaure le patrimoine communal. .
Hénon 22150 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 15 52 25 41
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English :
L’événement Fête de Nature et Patrimoine au Port Martin Hénon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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