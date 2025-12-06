Fête de Noël à Aucun

Tiers Lieu d'Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

11h Le sapin de Noël musical , spectacle jeune public par la Cie Diagonale.

14h Marché artisanal, crêpes et boissons chaudes.

16h Maquillage enfants avec Hoany Beauty.

18h30 Apéro en musique avec les musiciens du Tiers Lieu d’Azun.

19h30 Repas avec Les Roues Libres.

20h Concert avec À la bonheur. .

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36 info@tierslieudazun.org

