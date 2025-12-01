Fête de Noël à Fay sur Lignon

Place de la mairie Fay-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 17:00:00

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-12-24

Fête de la veillée de de Noël organisée par le CDJ de Fay sur Lignon.

Stand de crêpes, buvette sur place.

Nombreuses animations: lâcher de lanterne, illumination du sapin, promenade en calèche, descente du père Noël et photos…

.

Place de la mairie Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08

English :

Christmas Eve party organized by the Fay sur Lignon CDJ.

Pancake stand, refreshments on site.

Lots of entertainment: lantern release, Christmas tree lighting, horse-drawn carriage rides, Santa Claus and photos…

German :

Feier am Heiligabend, organisiert vom CDJ Fay sur Lignon.

Crêpes-Stand, Getränke vor Ort.

Zahlreiche Animationen: Laternen, Beleuchtung des Weihnachtsbaums, Kutschfahrten, Abfahrt des Weihnachtsmanns und Fotos…

Italiano :

Festa della vigilia di Natale organizzata dal CDJ Fay sur Lignon.

Bancarella di frittelle, rinfreschi sul posto.

Tanti intrattenimenti: lancio delle lanterne, accensione dell’albero di Natale, gite in carrozza, Babbo Natale e foto…

Espanol :

Fiesta de Nochebuena organizada por el CDJ de Fay sur Lignon.

Puesto de tortitas, refrescos in situ.

Numerosas animaciones: suelta de linternas, encendido del árbol de Navidad, paseos en coche de caballos, Papá Noel y fotos…

L’événement Fête de Noël à Fay sur Lignon Fay-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal