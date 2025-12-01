Fête de Noël à Fay sur Lignon Fay-sur-Lignon
Fête de Noël à Fay sur Lignon Fay-sur-Lignon mercredi 24 décembre 2025.
Fête de Noël à Fay sur Lignon
Place de la mairie Fay-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 17:00:00
fin : 2025-12-24
Date(s) :
2025-12-24
Fête de la veillée de de Noël organisée par le CDJ de Fay sur Lignon.
Stand de crêpes, buvette sur place.
Nombreuses animations: lâcher de lanterne, illumination du sapin, promenade en calèche, descente du père Noël et photos…
.
Place de la mairie Fay-sur-Lignon 43430 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 31 08
English :
Christmas Eve party organized by the Fay sur Lignon CDJ.
Pancake stand, refreshments on site.
Lots of entertainment: lantern release, Christmas tree lighting, horse-drawn carriage rides, Santa Claus and photos…
German :
Feier am Heiligabend, organisiert vom CDJ Fay sur Lignon.
Crêpes-Stand, Getränke vor Ort.
Zahlreiche Animationen: Laternen, Beleuchtung des Weihnachtsbaums, Kutschfahrten, Abfahrt des Weihnachtsmanns und Fotos…
Italiano :
Festa della vigilia di Natale organizzata dal CDJ Fay sur Lignon.
Bancarella di frittelle, rinfreschi sul posto.
Tanti intrattenimenti: lancio delle lanterne, accensione dell’albero di Natale, gite in carrozza, Babbo Natale e foto…
Espanol :
Fiesta de Nochebuena organizada por el CDJ de Fay sur Lignon.
Puesto de tortitas, refrescos in situ.
Numerosas animaciones: suelta de linternas, encendido del árbol de Navidad, paseos en coche de caballos, Papá Noel y fotos…
L’événement Fête de Noël à Fay sur Lignon Fay-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal