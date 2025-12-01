Fête de Noël à Glanes

Glanes Lot

Début : 2025-12-14 15:30:00

2025-12-14

Une après-midi festive au cœur du village de Glanes avec un concert de gospel, un goûter convivial et l’inauguration du village de Noël

Une après-midi festive au cœur du village de Glanes avec un concert de gospel, un goûter convivial et l’inauguration du village de Noël. La journée se terminera par une marche aux lampions dans une ambiance chaleureuse et féérique .

Glanes 46130 Lot Occitanie +33 6 47 97 83 97

A festive afternoon in the heart of the village of Glanes with a gospel concert, a convivial tea party and the inauguration of the Christmas village

