Fête de Noël à la Grâce de Dieu Quartier de la Grâce de Dieu Caen

Le comité des fêtes invite petits et grands à partager un moment chaleureux pour célébrer Noël

Fête de Noël à la Grâce de Dieu le comité des fêtes invite petits et grands à partager un moment chaleureux pour célébrer Noël. Rendez-vous dans le quartier de la Grâce de Dieu, mercredi 17 décembre.

Plus d’infos sur facebook.com/ComiteDesFetesGDD .

Quartier de la Grâce de Dieu 186 Rue d’Auge Caen 14000 Calvados Normandie ComiteDesFetes.GDD@hotmail.fr

English : Fête de Noël à la Grâce de Dieu

The festivities committee invites young and old to share a warm moment to celebrate Christmas

German : Fête de Noël à la Grâce de Dieu

Das Festkomitee lädt Groß und Klein zu einer gemütlichen Weihnachtsfeier ein

Italiano :

Il comitato dei festeggiamenti invita grandi e piccini a condividere un momento di calore per celebrare il Natale

Espanol :

La comisión de festejos invita a grandes y pequeños a compartir un cálido momento para celebrar la Navidad

