Fête de Noël à la Grâce de Dieu Quartier de la Grâce de Dieu Caen

Quartier de la Grâce de Dieu 186 Rue d’Auge Caen Calvados
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Fête de Noël à la Grâce de Dieu le comité des fêtes invite petits et grands à partager un moment chaleureux pour célébrer Noël. Rendez-vous dans le quartier de la Grâce de Dieu, mercredi 17 décembre.
Plus d’infos sur facebook.com/ComiteDesFetesGDD .
Quartier de la Grâce de Dieu 186 Rue d’Auge Caen 14000 Calvados Normandie ComiteDesFetes.GDD@hotmail.fr
English : Fête de Noël à la Grâce de Dieu
The festivities committee invites young and old to share a warm moment to celebrate Christmas
German : Fête de Noël à la Grâce de Dieu
Das Festkomitee lädt Groß und Klein zu einer gemütlichen Weihnachtsfeier ein
Italiano :
Il comitato dei festeggiamenti invita grandi e piccini a condividere un momento di calore per celebrare il Natale
Espanol :
La comisión de festejos invita a grandes y pequeños a compartir un cálido momento para celebrar la Navidad
