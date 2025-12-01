FÊTE DE NOËL À LA POMPE Tiers Lieu La Pompe Florac Trois Rivières
FÊTE DE NOËL À LA POMPE Tiers Lieu La Pompe Florac Trois Rivières vendredi 19 décembre 2025.
FÊTE DE NOËL À LA POMPE
Tiers Lieu La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 16:00:00
fin : 2025-12-19 22:00:00
Date(s) :
2025-12-19
Grande fête de Noël à la Pompe !
Boum, ateliers, musique, sérigraphie… et librairie, torréfacteur et maison du vélo ouverts pour vos idées cadeaux.
Vendredi 19 décembre , c’est la Grande fête de Noël à la Pompe, dès 16h !
Au programme
-Boum des Kid’s
-Give box de jouets
– Shakka Music
-Sérigraphie live
-Atelier déco de Noël
Et pour vos idées de cadeaux de Noël, la librairie La Berlue, le torréfacteur Hankou et la Maison du Vélo seront ouverts ! .
Tiers Lieu La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 83 57 54 31
English :
Big Christmas party at La Pompe!
Balls, workshops, music, screen-printing… and a bookshop, a coffee-roaster and a bike shop open for your gift ideas.
L’événement FÊTE DE NOËL À LA POMPE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2025-12-05 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes