FÊTE DE NOËL À LA POMPE Tiers Lieu La Pompe Florac Trois Rivières

FÊTE DE NOËL À LA POMPE

Tiers Lieu La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 16:00:00

fin : 2025-12-19 22:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Grande fête de Noël à la Pompe !

Boum, ateliers, musique, sérigraphie… et librairie, torréfacteur et maison du vélo ouverts pour vos idées cadeaux.

Vendredi 19 décembre , c’est la Grande fête de Noël à la Pompe, dès 16h !

Au programme

-Boum des Kid’s

-Give box de jouets

– Shakka Music

-Sérigraphie live

-Atelier déco de Noël

Et pour vos idées de cadeaux de Noël, la librairie La Berlue, le torréfacteur Hankou et la Maison du Vélo seront ouverts ! .

Tiers Lieu La Pompe 11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 6 83 57 54 31

English :

Big Christmas party at La Pompe!

Balls, workshops, music, screen-printing… and a bookshop, a coffee-roaster and a bike shop open for your gift ideas.

L’événement FÊTE DE NOËL À LA POMPE Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2025-12-05 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes