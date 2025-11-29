Fête de Noël à Rorthais Salle omnisport Mauléon
Fête de Noël à Rorthais Salle omnisport Mauléon vendredi 12 décembre 2025.
Salle omnisport RORTHAIS Mauléon Deux-Sèvres
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12
L’APEL de L’école St Louis de Rorthais vous invite à célébrer Noël.
Les festivités commenceront dès 18h00 dans la salle omnisport de Rorthais.
Puis à 18h45 les enfants iront chanter dans l’église St Hilaire.
Retour ensuite dans la salle pour poursuivre les réjouissances.
Vous pourrez également à partir de 18h00 récupérer vos commandes de plats confectionnés par Seb et Claire .
Au menu cette année Parmentier de canard et burger.
Commande à passer avant le 1er décembre sur Helloasso.com. .
Salle omnisport RORTHAIS Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 32 52 20 apel.rorthais@gmail.com
