Fête de Noël à Rorthais Salle omnisport Mauléon

Fête de Noël à Rorthais

Salle omnisport RORTHAIS Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

L’APEL de L’école St Louis de Rorthais vous invite à célébrer Noël.

Les festivités commenceront dès 18h00 dans la salle omnisport de Rorthais.

Puis à 18h45 les enfants iront chanter dans l’église St Hilaire.

Retour ensuite dans la salle pour poursuivre les réjouissances.

Vous pourrez également à partir de 18h00 récupérer vos commandes de plats confectionnés par Seb et Claire .

Au menu cette année Parmentier de canard et burger.

Commande à passer avant le 1er décembre sur Helloasso.com. .

Salle omnisport RORTHAIS Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 32 52 20 apel.rorthais@gmail.com

