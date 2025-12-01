Fête de Noël à Roullet Roullet-Saint-Estèphe
Fête de Noël à Roullet Roullet-Saint-Estèphe samedi 20 décembre 2025.
Fête de Noël à Roullet
Le bourg Roullet-Saint-Estèphe Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 14:30:00
fin : 2025-12-20 21:30:00
Date(s) :
2025-12-20
La magie de Noël s’installe dans notre village ! Venez partager un après-midi festif rempli d’animations pour petits et grands.
.
Le bourg Roullet-Saint-Estèphe 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 66 30 08 mairie@roulletestephe.fr
English :
The magic of Christmas is coming to our village! Come and enjoy a festive afternoon of entertainment for young and old.
L’événement Fête de Noël à Roullet Roullet-Saint-Estèphe a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême