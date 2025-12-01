Fête de Noël à Roullet

Le bourg Roullet-Saint-Estèphe Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-20 21:30:00

Date(s) :

2025-12-20

La magie de Noël s’installe dans notre village ! Venez partager un après-midi festif rempli d’animations pour petits et grands.

.

Le bourg Roullet-Saint-Estèphe 16440 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 66 30 08 mairie@roulletestephe.fr

English :

The magic of Christmas is coming to our village! Come and enjoy a festive afternoon of entertainment for young and old.

L’événement Fête de Noël à Roullet Roullet-Saint-Estèphe a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême