Fête de Noël à Vendôme Vendôme

Rue César de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher
Début : Samedi 2025-12-20 20:30:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
L’association Figures Libres vous invite à la fête de Noël !
Fête de Noël à Vendôme. C’est le retour de la Fête @ Noël de Figures Libres au 3e Volume du Minotaure YOLAND BASHING + ORC CORE + SANGRIS + DRIFT PUNK + ESHER DEMOS (tribute to the Beatles) + DROVERLAND. Concerts, animations, quizz, jeux & cadeaux à gagner. Bar sur place, ramène ton gobelet ! .
Rue César de Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire contact@rockomotives.com
English :
The Figures Libres association invites you to its Christmas party!
