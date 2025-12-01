Fête de Noël à Vendôme Vendôme

Fête de Noël à Vendôme

Samedi 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

L’association Figures Libres vous invite à la fête de Noël !

Fête de Noël à Vendôme. C’est le retour de la Fête @ Noël de Figures Libres au 3e Volume du Minotaure YOLAND BASHING + ORC CORE + SANGRIS + DRIFT PUNK + ESHER DEMOS (tribute to the Beatles) + DROVERLAND. Concerts, animations, quizz, jeux & cadeaux à gagner. Bar sur place, ramène ton gobelet ! .

The Figures Libres association invites you to its Christmas party!

