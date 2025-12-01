Fête de Noël à Villepail

1 Rue de l’Église Villepail Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:30:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Fête de Noël à l’église de Villepail

Chants de Noël avec la Chorale Plaisirs d’Automne de Saint Denis sur Sarthon et Crèche artisanale dans l’église de Villepail

suivi d’un gouter gratuit et la visite du père noël dans la salle des fêtes de Villepail .

1 Rue de l’Église Villepail 53250 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 03 26 07 mairie-villepail@orange.fr

English :

Christmas party at Villepail church

German :

Weihnachtsfeier in der Kirche von Villepail

Italiano :

Festa di Natale nella chiesa di Villepail

Espanol :

Fiesta de Navidad en la iglesia de Villepail

L’événement Fête de Noël à Villepail Villepail a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs