Fête de Noël à Vitré Vitré dimanche 21 décembre 2025.
2 Allée des Cavaliers Vitré Ille-et-Vilaine
Début : 2025-12-21 14:00:00
Le centre équestre l’Étrier Vitréen organise la fête de Noël le dimanche 21 décembre à partir de 14h.
Programme
14h15 Horse-ball
14h55 Carrousel Les mères Noël et les petits lutins
15h30 Béret
16h05 Barrel race
16h40 Béret 4 coins
17h00 Course en sac
17h15 Résultats du concours de déguisement
17h30 Arrivée du Père Noël
Vin chaud, chocolat chaud, goûter… .
2 Allée des Cavaliers Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 35 03
