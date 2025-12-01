Fête de Noël à Vitré Vitré

Fête de Noël à Vitré

2 Allée des Cavaliers Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-21 14:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Le centre équestre l’Étrier Vitréen organise la fête de Noël le dimanche 21 décembre à partir de 14h.

Programme

14h15 Horse-ball

14h55 Carrousel Les mères Noël et les petits lutins

15h30 Béret

16h05 Barrel race

16h40 Béret 4 coins

17h00 Course en sac

17h15 Résultats du concours de déguisement

17h30 Arrivée du Père Noël

Vin chaud, chocolat chaud, goûter… .

+33 2 99 75 35 03

