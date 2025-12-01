Fête de Noël Ailly-sur-Somme

Ailly-sur-Somme Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Samedi 13 décembre Fête de Noël à Ailly-sur-Somme

Centre socio-culturel Jules Ferry

Au programme

– 10h à 17h Marché de Noël

– 15h à 17h Atelier créatif et goûter (sur inscription auprès de la mairie)

– 17h15 Séance photo avec le Père Noël sur la place de la mairie

Samedi 13 décembre Fête de Noël à Ailly-sur-Somme

Centre socio-culturel Jules Ferry

Au programme

– 10h à 17h Marché de Noël

– 15h à 17h Atelier créatif et goûter (sur inscription auprès de la mairie)

– 17h15 Séance photo avec le Père Noël sur la place de la mairie .

Ailly-sur-Somme 80470 Somme Hauts-de-France +33 3 22 39 45 45

English :

Saturday, December 13 Christmas in Ailly-sur-Somme

Center socio-culturel Jules Ferry

Program:

– 10am to 5pm: Christmas market

– 3pm to 5pm: Creative workshop and snack (registration required at the town hall)

– 5.15pm: Photo session with Santa Claus on the town hall square

L’événement Fête de Noël Ailly-sur-Somme Ailly-sur-Somme a été mis à jour le 2025-12-03 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme