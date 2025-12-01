Fête de Noël Ailly-sur-Somme Ailly-sur-Somme
Ailly-sur-Somme Somme
Samedi 13 décembre Fête de Noël à Ailly-sur-Somme
Centre socio-culturel Jules Ferry
Au programme
– 10h à 17h Marché de Noël
– 15h à 17h Atelier créatif et goûter (sur inscription auprès de la mairie)
– 17h15 Séance photo avec le Père Noël sur la place de la mairie
Ailly-sur-Somme 80470 Somme Hauts-de-France +33 3 22 39 45 45
English :
Saturday, December 13 Christmas in Ailly-sur-Somme
Center socio-culturel Jules Ferry
Program:
– 10am to 5pm: Christmas market
– 3pm to 5pm: Creative workshop and snack (registration required at the town hall)
– 5.15pm: Photo session with Santa Claus on the town hall square
