Fête de Noel Asquins

Fête de Noel

Salle des Fêtes Asquins Yonne

Tarif : – – EUR

Début : 2025-12-22 15:00:00

fin : 2025-12-22 18:00:00

2025-12-22

Création Boule de Noel, maquillage enfant, gouter, animé par Gaelle Bruniau. Atelier participatif et gouter offert. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. de 15h à 18h .

Salle des Fêtes Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 36 04

