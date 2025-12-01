Fête de Noel Asquins
Fête de Noel Asquins lundi 22 décembre 2025.
Fête de Noel
Salle des Fêtes Asquins Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22 15:00:00
fin : 2025-12-22 18:00:00
Date(s) :
2025-12-22
Création Boule de Noel, maquillage enfant, gouter, animé par Gaelle Bruniau. Atelier participatif et gouter offert. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. de 15h à 18h .
Salle des Fêtes Asquins 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 33 36 04
L’événement Fête de Noel Asquins a été mis à jour le 2025-12-16 par Office de Tourisme du Grand Vézelay