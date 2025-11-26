Fête de Noël au Bowling du Rouergue

Route d’Espalion Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17 2025-12-21

Fête de Noël au Bowling du Rouergue !

Les 17 et 21 décembre 2025, vivez un moment magique en famille !

Un spectacle pour enfants, animé par Chou Fleur, attend les petits de 2 à 8 ans.

À partir de 15h, profitez d’une formule exceptionnelle à 12€ par personne, comprenant

– Le spectacle

– Un délicieux goûter maison

Réservation obligatoire jusqu’au 15 décembre 05.65.67.08.15

commercial@bowlingdurouergue.com

Et ce n’est pas tout !

Présence du Père Noël après le spectacle

Boîte aux lettres du Père Noël pour envoyer sa liste

Venez vivre la magie de Noël avec nous ! 12 .

Route d’Espalion Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 67 08 15 commercial@bowlingdurouergue.com

English :

Christmas party at Bowling du Rouergue!

On December 17 and 21, 2025, enjoy a magical moment with your family!

A children’s show, hosted by Chou Fleur, awaits little ones aged 2 to 8.

German :

Weihnachtsfeier im Bowling du Rouergue!

Am 17. und 21. Dezember 2025 erleben Sie einen magischen Moment mit der ganzen Familie!

Eine Kindershow, die von Chou Fleur moderiert wird, erwartet die Kleinen von 2 bis 8 Jahren.

Italiano :

Festa di Natale al Bowling du Rouergue!

Il 17 e il 21 dicembre 2025, godetevi un momento magico con la vostra famiglia!

Uno spettacolo per bambini, condotto da Chou Fleur, attende i piccoli dai 2 agli 8 anni.

Espanol :

¡Fiesta de Navidad en Bowling du Rouergue!

Los días 17 y 21 de diciembre de 2025, disfrute de un momento mágico en familia

Un espectáculo infantil, presentado por Chou Fleur, espera a los pequeños de 2 a 8 años.

L’événement Fête de Noël au Bowling du Rouergue Onet-le-Château a été mis à jour le 2025-11-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)