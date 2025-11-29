FETE DE NOEL AU BURGAUD Place de la Halle Le Burgaud

FETE DE NOEL AU BURGAUD

Venez fêter Noël au Burgaud !

À partir de 17h sous la halle, stands de Noël avec la participation des écoles, des associations du Burgaud (APE, comité des fêtes, ludothèque…), des producteurs et des créateurs locaux, de la librairie de Sarrant… Au programme à 18 h 30 : spectacle enfant au café offert par l’APE 19 h 30 : repas de Noël au café du Burgaud (Menu Velouté de Noël, mijoté de bœuf, réduction de marrons et de pain d’épices, écrasé de pommes de terre,, bûche pâtissière Adultes 15 €, enfants 10 €). .

Come and celebrate Christmas at Le Burgaud!

