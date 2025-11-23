Fête de Noël au Château Queyssard Château Queyssard Pompignac

Fête de Noël au Château Queyssard

Château Queyssard 17 Avenue du Périgord Pompignac Gironde

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Le Château Queyssard ouvrira grand ses portes pour une journée placée sous le signe de Noël. Entre les arômes des vins du domaine, les idées cadeaux à découvrir et l’ambiance animée tout au long de la journée, chacun pourra trouver de quoi se régaler et passer un bon moment. Au menu, un savoureux jambon à la broche suivi d’une tarte aux pommes (sur réservation) et pour ceux qui préfèrent picorer, des planches généreuses et des assiettes de fromages seront également disponibles. L’animation musicale des Ballue Brothers ajoutera une touche festive, idéale pour accompagner les dégustations de vins gratuites. .

Château Queyssard 17 Avenue du Périgord Pompignac 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 23 07 32 contact@vignobles-masse.com

