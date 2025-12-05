Fête de Noël Bouée
Fête de Noël Bouée vendredi 5 décembre 2025.
Fête de Noël
3 Rue de la Salle des Fêtes Bouée Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 16:30:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Fête de Noël avec un marché de créateurs, artisans et producteurs, des chants de Noël, des balades en poney et autres surprises.
bien sur la visite incontournable du Père Noël ! .
3 Rue de la Salle des Fêtes Bouée 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 70 19 55 04 apelbouee@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Fête de Noël Bouée a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay