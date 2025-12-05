Fête de Noël

3 Rue de la Salle des Fêtes Bouée Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 16:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Fête de Noël avec un marché de créateurs, artisans et producteurs, des chants de Noël, des balades en poney et autres surprises.

bien sur la visite incontournable du Père Noël ! .

3 Rue de la Salle des Fêtes Bouée 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 70 19 55 04 apelbouee@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de Noël Bouée a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay