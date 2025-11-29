FÊTE DE NOËL Causses-et-Veyran
FÊTE DE NOËL Causses-et-Veyran samedi 29 novembre 2025.
FÊTE DE NOËL
Place du Portal Causses-et-Veyran Hérault
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Fête de Noël sur la place du Portal organisée par l’Association Coeur de Causses.
17h00 Déco du sapin
18h00 Conteur
18h30 Père Noël
Activités pour les enfants.
Place du Portal Causses-et-Veyran 34490 Hérault Occitanie +33 7 85 82 54 26 coeurdecausses2023@gmail.com
English :
Christmas party on the Place du Portal organized by the Coeur de Causses Association.
5:00 pm: Decorating the tree
6:00 pm: Storyteller
6:30 pm: Santa Claus
Activities for children.
German :
Weihnachtsfeier auf dem Place du Portal, organisiert von der Association Coeur de Causses.
17.00 Uhr: Schmücken des Tannenbaums
18.00 Uhr: Märchenerzähler
18.30 Uhr: Weihnachtsmann
Aktivitäten für Kinder.
Italiano :
Festa di Natale in Place du Portal organizzata dall’Associazione Coeur de Causses.
ore 17.00: Decorazione dell’albero
18.00: Cantastorie
18.30: Babbo Natale
Attività per bambini.
Espanol :
Fiesta de Navidad en la plaza del Portal organizada por la asociación Coeur de Causses.
17.00 h: Decoración del árbol
18.00 h: Cuentacuentos
18.30 h: Papá Noel
Actividades para niños.
