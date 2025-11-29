FÊTE DE NOËL Causses-et-Veyran

FÊTE DE NOËL

Place du Portal Causses-et-Veyran Hérault

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Fête de Noël sur la place du Portal organisée par l’Association Coeur de Causses.

17h00 Déco du sapin

18h00 Conteur

18h30 Père Noël

Activités pour les enfants.

Place du Portal Causses-et-Veyran 34490 Hérault Occitanie +33 7 85 82 54 26 coeurdecausses2023@gmail.com

English :

Christmas party on the Place du Portal organized by the Coeur de Causses Association.

5:00 pm: Decorating the tree

6:00 pm: Storyteller

6:30 pm: Santa Claus

Activities for children.

German :

Weihnachtsfeier auf dem Place du Portal, organisiert von der Association Coeur de Causses.

17.00 Uhr: Schmücken des Tannenbaums

18.00 Uhr: Märchenerzähler

18.30 Uhr: Weihnachtsmann

Aktivitäten für Kinder.

Italiano :

Festa di Natale in Place du Portal organizzata dall’Associazione Coeur de Causses.

ore 17.00: Decorazione dell’albero

18.00: Cantastorie

18.30: Babbo Natale

Attività per bambini.

Espanol :

Fiesta de Navidad en la plaza del Portal organizada por la asociación Coeur de Causses.

17.00 h: Decoración del árbol

18.00 h: Cuentacuentos

18.30 h: Papá Noel

Actividades para niños.

