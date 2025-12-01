Fête de noël rue Grignon Charmes
Fête de noël rue Grignon Charmes vendredi 19 décembre 2025.
Fête de noël
rue Grignon Maison du temps libre Charmes Vosges
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19 18:15:00
fin : 2025-12-19 22:00:00
Date(s) :
2025-12-19
Spectacle Les nouvelles histoires de Nickelle et Bazar du collectif l’ouvre boites
Surprise pour les enfants
Paniers garnis à gagner pour les grands
Visite du Père Noël et buffer dinatoire offert
Réservation obligatoire avant le 17/12/25
Adhérents: gratuit les enfants adhérents et leur parent, 8€ pour les autres adhérents
Non Adhérents 10€/enfants ou adultesTout public
10 .
rue Grignon Maison du temps libre Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 3 29 38 19 18
English :
Show Les nouvelles histoires de Nickelle et Bazar by the ouvre boites collective
Surprise for children
Gift baskets to be won for adults
Visit from Santa Claus and buffet dinner
Reservations required by 12/17/25
Members: free for member children and their parents, 8? for other members
Non-members: 10?/children or adults
L’événement Fête de noël Charmes a été mis à jour le 2025-11-27 par OT EPINAL ET SA REGION