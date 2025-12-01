Fête de noël rue Grignon Charmes

Fête de noël

Maison du temps libre Charmes Vosges

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-19 18:15:00

fin : 2025-12-19 22:00:00

2025-12-19

Spectacle Les nouvelles histoires de Nickelle et Bazar du collectif l’ouvre boites

Surprise pour les enfants

Paniers garnis à gagner pour les grands

Visite du Père Noël et buffer dinatoire offert

Réservation obligatoire avant le 17/12/25

Adhérents: gratuit les enfants adhérents et leur parent, 8€ pour les autres adhérents

Non Adhérents 10€/enfants ou adultesTout public

rue Grignon Maison du temps libre Charmes 88130 Vosges Grand Est +33 3 29 38 19 18

English :

Show Les nouvelles histoires de Nickelle et Bazar by the ouvre boites collective

Surprise for children

Gift baskets to be won for adults

Visit from Santa Claus and buffet dinner

Reservations required by 12/17/25

Members: free for member children and their parents, 8? for other members

Non-members: 10?/children or adults

