Fête de Noël le bourg Chepniers
Fête de Noël
le bourg Salle des fêtes Chepniers Charente-Maritime
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
2025-12-20
Marché de Noël à la salle des fêtes. Présence de manèges, photo avec le père noël, sculpture de ballons, chasse au trésor, tatouage. Marché d’exposants.
le bourg Salle des fêtes Chepniers 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 45 11 mairie@chepniers.fr
English :
Christmas market in the village hall. Rides, photo with Santa, balloon sculpture, treasure hunt, tattooing. Exhibitors’ market.
L’événement Fête de Noël Chepniers a été mis à jour le 2025-11-27 par Offices de Tourisme de Jonzac