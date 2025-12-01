Fête de Noël

Corbeilles Loiret

Tarif : 3 – 3 – 27 EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 16:30:00

fin : 2025-12-17 19:45:00

Date(s) :

2025-12-17

Fête de Noël

Venez fêter Noël à la piscine de Corbeilles ! Journée spéciale avec le passage du Père Noël à 18 h, distribution de chocolats, jeux et tapis dans le bassin et musique de Noël. 3 .

Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 67 77 13 98

English :

Christmas Party

L’événement Fête de Noël Corbeilles a été mis à jour le 2025-11-27 par OT FERRIERES-EN-GATINAIS