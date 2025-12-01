Fête de Noël Corbeilles
Fête de Noël Corbeilles mercredi 17 décembre 2025.
Fête de Noël
Corbeilles Loiret
Tarif : 3 – 3 – 27 EUR
Début : 2025-12-17 16:30:00
fin : 2025-12-17 19:45:00
2025-12-17
Venez fêter Noël à la piscine de Corbeilles ! Journée spéciale avec le passage du Père Noël à 18 h, distribution de chocolats, jeux et tapis dans le bassin et musique de Noël. 3 .
Corbeilles 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 67 77 13 98
English :
Christmas Party
