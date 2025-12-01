Fête de Noël Coudray-au-Perche

Fête de Noël

Le village de Coudray au Perche célèbre Noël dès 17h30.

Nombreuses animations et spectacle de feu gratuit, suivi d’un repas une tartiflette au St Pierre dès 20h.

Au programme Sculptures sur ballons, tatouages éphémères dès 17h30 avec possibilité de déguster des crêpes, huitres et vin chaud.

À 18h passage du Père Noël

À 18h30 spectacle de Feu gratuit avec la troupe la Chevauchée du Perche,

La soirée continue au Saint-Pierre avec un menu gourmand, tartiflette sur réservation 09 80 93 82 97 .

Le bourg Coudray-au-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 10 16

English :

The village of Coudray au Perche celebrates Christmas from 5.30pm.

Lots of entertainment and a free fire show, followed by a meal: a tartiflette at the St Pierre from 8pm.

