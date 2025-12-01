Fête de Noël de Bourdeaux -Karaoké géant et bons p’tits plats Le P’tit Roubion Bourdeaux

Fête de Noël de Bourdeaux -Karaoké géant et bons p’tits plats

Mets te moufles et tes moon boots, chauffes ta voix auprès des braseros et vens chanter fort et faux avec tout le monde pour fêter Noël à Bourdeaux

Le P'tit Roubion 1 Place de Grand Quai Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 71 53 89 88 admin@leptitroubion.fr

English :

Put on your mittens and moon boots, warm up your voice by the braziers and come sing loud and false with everyone to celebrate Christmas in Bourdeaux

German :

Zieh deine Fäustlinge und Moonboots an, wärme deine Stimme an den Feuerkörben auf und komm, um mit allen laut und falsch zu singen und Weihnachten in Bourdeaux zu feiern

Italiano :

Indossate i guanti e i moon boot, scaldate la voce accanto ai bracieri e venite a cantare a squarciagola con tutti noi per festeggiare il Natale a Bourdeaux

Espanol :

Ponte las manoplas y las botas de luna, calienta la voz junto a los braseros y ven a cantar alto y en falso con todos para celebrar la Navidad en Burdeos

