Fête de Noël de L’Arca delle lingue et de La Maison Allemande Marseille 6e Arrondissement

Fête de Noël de L’Arca delle lingue et de La Maison Allemande

Vendredi 12 décembre 2025 de 18h à 22h. 1, rue du docteur Jean Fiolle Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

2025-12-12

Fête de Noël de L’Arca delle lingue et La Maison Allemande.

L’Arca delle lingue et La Maison Allemande ont le plaisir de vous inviter à leur fête de Noël annuelle, un moment convivial pour se retrouver, partager et célébrer ensemble la magie de Noël.



Au programme musique, animations et échanges chaleureux autour de gourmandises. Les participants sont invités à apporter une spécialité salée ou sucrée de leur choix à partager avec les autres convives, pour enrichir ce moment festif.

Cet événement est ouvert à tous ceux qui souhaitent passer une soirée conviviale et joyeuse, rencontrer de nouvelles personnes et profiter de l’esprit de Noël dans une atmosphère accueillante et chaleureuse.







Venez nombreux pour partager un moment de fête et de convivialité ! .

1, rue du docteur Jean Fiolle Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 38 95 88 contact@arcadellelingue.fr

English :

L?Arca delle lingue and La Maison Allemande Christmas party.

German :

Weihnachtsfeier von L?Arca delle lingue und La Maison Allemande.

Italiano :

Festa di Natale de L’Arca delle lingue e de La Maison Allemande.

Espanol :

Fiesta de Navidad de L’Arca delle lingue y La Maison Allemande.

