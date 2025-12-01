Fête de Noël de l’école de musique Hatten
Fête de Noël de l'école de musique Hatten samedi 20 décembre 2025.
Fête de Noël de l’école de musique
4 rue des Vergers Hatten Bas-Rhin
Samedi 2025-12-20 16:00:00
2025-12-20
Dans une ambiance chaleureuse, participez à la veillée autour de la fête de Noël de l'école de musique.
4 rue des Vergers Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 00 26 mairie@hatten-alsace.com
English :
Join in the warm atmosphere of the music school’s Christmas Eve party.
German :
Nehmen Sie in einer gemütlichen Atmosphäre an der Nachtwache rund um die Weihnachtsfeier der Musikschule teil.
Italiano :
Partecipate al divertimento della festa della vigilia della scuola di musica.
Espanol :
Únete a la diversión en la fiesta de Nochebuena de la escuela de música.
