Fête de Noël de l’école de musique Hatten

Fête de Noël de l’école de musique Hatten samedi 20 décembre 2025.

4 rue des Vergers Hatten Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-20 16:00:00
2025-12-20

Dans une ambiance chaleureuse, participez à la veillée autour de la fête de Noël de l’école de musique.
4 rue des Vergers Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 00 26  mairie@hatten-alsace.com

Join in the warm atmosphere of the music school’s Christmas Eve party.

Nehmen Sie in einer gemütlichen Atmosphäre an der Nachtwache rund um die Weihnachtsfeier der Musikschule teil.

Partecipate al divertimento della festa della vigilia della scuola di musica.

Únete a la diversión en la fiesta de Nochebuena de la escuela de música.

