Fête de Noël de l’école de musique Hatten

Fête de Noël de l’école de musique Hatten samedi 20 décembre 2025.

Fête de Noël de l’école de musique

4 rue des Vergers Hatten Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Dans une ambiance chaleureuse, participez à la veillée autour de la fête de Noël de l’école de musique.

Dans une ambiance chaleureuse, participez à la veillée autour de la fête de Noël de l’école de musique. 0 .

4 rue des Vergers Hatten 67690 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 00 26 mairie@hatten-alsace.com

English :

Join in the warm atmosphere of the music school’s Christmas Eve party.

German :

Nehmen Sie in einer gemütlichen Atmosphäre an der Nachtwache rund um die Weihnachtsfeier der Musikschule teil.

Italiano :

Partecipate al divertimento della festa della vigilia della scuola di musica.

Espanol :

Únete a la diversión en la fiesta de Nochebuena de la escuela de música.

L’événement Fête de Noël de l’école de musique Hatten a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de tourisme de l’Alsace Verte