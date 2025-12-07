Fête de Noël des Ainés Pfaffenheim

Fête de Noël des Ainés

Repas de Noël des ainés.

Rue du Stade Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 60 22 mairiedepfaffenheim@orange.fr

English :

Christmas meal for the elderly.

German :

Weihnachtsessen der Senioren.

Italiano :

Pranzo di Natale per gli anziani.

Espanol :

Comida de Navidad para los ancianos.

