Fête de Noël des écoles Salle de la Tannerie Lutzelbourg

Fête de Noël des écoles
Salle de la Tannerie Impasse Tannerie Lutzelbourg Moselle
Gratuit
Gratuit
Date et horaire :
Samedi 2025-11-29 13:30:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Au programme spectacle des enfants, boîte aux lettres du Père Noël, le Repaire des Lutins Gourmands, ateliers créatifs et ludiques.Tout public
Salle de la Tannerie Impasse Tannerie Lutzelbourg 57820 Moselle Grand Est associationparentseleves4@gmail.com
English :
On the program: a children’s show, Santa’s letterbox, the Repaire des Lutins Gourmands , creative and fun workshops.
German :
Auf dem Programm stehen eine Kindershow, der Briefkasten des Weihnachtsmanns, das Versteck der Schlemmerwichtel sowie kreative und spielerische Workshops.
Italiano :
In programma: spettacolo per bambini, la cassetta delle lettere di Babbo Natale, la Tana degli Elfi Gourmet, laboratori creativi e divertenti.
Espanol :
En el programa: espectáculo infantil, el buzón de Papá Noel, la Guarida del Duende Gourmet, talleres creativos y lúdicos.
L’événement Fête de Noël des écoles Lutzelbourg a été mis à jour le 2025-11-14 par OT PAYS DE PHALSBOURG