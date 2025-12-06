Fête de Noël des enfants et feu d’artifice à La Bouilladisse La Bouilladisse

Fête de Noël des enfants et feu d’artifice à La Bouilladisse

Samedi 6 décembre 2025 de 15h à 19h. Place de la Mairie La Bouilladisse Bouches-du-Rhône

La magie de Noël s’invite à La Bouilladisse.

Photo avec le Père Noël offerte, animations, spectacles gratuits, gouter offert par la Mairie, chants de Noël, concours de dessins de Noël et pour clôturer la journée… un magnifique feu d’artifice.

Buvette et snacking sucré du Comité des Fêtes, stand de maquillage, mascottes, structures gonflables, sculpteur de ballons, tombola.

Au programme

15h Animations de Noël pour les enfants.

16h Goûter et barbes à papa offerts par la Mairie.

The Artist’show 3 jeunes chanteuses interprèteront des chansons de Noël.

17h30 Spectacle musical de rue la parade de lune du cirque Indigo

19h Feu d’artifice .

Place de la Mairie La Bouilladisse 13720 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The magic of Christmas comes to La Bouilladisse.

Free photo with Santa Claus, entertainment, free shows, snacks provided by the Town Hall, Christmas carols, a Christmas drawing competition and, to round off the day, a magnificent fireworks display.

German :

Der Weihnachtszauber hält Einzug in La Bouilladisse.

Es gibt ein Foto mit dem Weihnachtsmann, Animationen, kostenlose Aufführungen, einen vom Rathaus angebotenen Imbiss, Weihnachtslieder, einen Wettbewerb für Weihnachtszeichnungen und zum Abschluss des Tages ein wunderschönes Feuerwerk.

Italiano :

La magia del Natale arriva a La Bouilladisse.

Una foto gratuita con Babbo Natale, animazione, spettacoli gratuiti, spuntini offerti dal Municipio, canti natalizi, un concorso di disegno natalizio e, per concludere la giornata, un magnifico spettacolo pirotecnico.

Espanol :

La magia de la Navidad llega a La Bouilladisse.

Una foto gratuita con Papá Noel, animaciones, espectáculos gratuitos, merienda a cargo del Ayuntamiento, villancicos, concurso de dibujos navideños y, como colofón, un magnífico espectáculo de fuegos artificiales.

